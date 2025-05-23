İbrahimli\'de bir sosyal tesis daha hizmete açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İbrahimli'de yapımı tamamlanan sosyal tesisi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Yılmaz, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan tesis sayısını artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Başkan Yılmaz, Şehitkamil Belediyesi ve hayırsever Algan ailesi tarafından İbrahimli'de yaptırılan Avaş Algan Taziye Evi'ni ziyaret etti. Zemin-temel kazısı, çevre düzenlemesi, dolgu işlemleri ve teçhizat malzemelerinin Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlandığı

tesiste incelemelerde bulunan Yılmaz'a Algan ailesi, Belediye Meclis Üyeleri Ali Özçelik, Burak Kaya, Reşit Kaya ve Cuma Hava ver Sait Yalçın da eşlik etti.

"Çalışmalar devam ediyor"

Yılmaz, hayırsever desteğiyle çok nitelikli bir sosyal tesis kazandırdıklarını söyledi. Şehitkamil'in dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini anlatan Yılmaz, "Yakın zamanda hayatını kaybeden merhum Avaş Algan adına ailesi tarafından yaptırılan sosyal tesisimiz çok şükür tamamlandı. Algan ailemiz aylar önce bu isteğini bize anlattığında biz de hemen arsa tahsis ettik. Çok şükür kısa sürede tamamlandı. Hayırsever Algan ailemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Avaş Algan annemize de Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, tarafından desteklerinden dolayı Algan ailesine plaket ve hediye takdim edildi. - GAZİANTEP