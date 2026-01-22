Zaimağa Konağı'nda yıllar sonra bir ilk yaşandı - Son Dakika
Zaimağa Konağı'nda yıllar sonra bir ilk yaşandı

22.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:10
Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Kurtuluş Savaşı sırasında önemli kararların alındığı Zaimağa Konağı'nda İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı yapıldı. Toplantıya çeşitli belediye başkanları katıldı.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Sivrihisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zaimağa Konağında gerçekleştirildi.

Sivrihisar Belediyesi ve Zaimağa Konağı yine önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 24 Mart 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kuvayi Milliye'nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı Zaimağa Konağında İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi. 24 Mart 1922 tarihinden sonra Zaimağa Konağı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İç Anadolu Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'ndan oluşan İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Sivrihisar'da gerçekleştirildi.

"Önemli kararlar aldığı ilk konaktır"

İç Anadolu Belediyeler Birliği ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "İç Anadolu Belediyeler Birliği olarak pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıdığı Zaimağa Konağında Encümen toplantısı için bir araya geldik. Osmanlı mimarisinin günümüze kadar korunabilmiş en güzel örneklerinden biri olan konak, Kurtuluş Savaşı ve yeni kurulan Cumhuriyetimize ev sahipliği yapmış tarihi bir öneme sahiptir. Kuvayi Milliye'nin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Bakanlar Kurulunun Kurtuluş Savaşı sırasında ve en kritik bir döneminde Ankara dışında ilk kez toplandığı ve önemli kararlar aldığı ilk konaktır. Sakarya Meydan Muharebesinde ağır bir darbeye uğrayan itilaf devletlerinden gelen ateşkes teklifini değerlendirmek adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bakanlar Kurulu Sivrihisar'a gelerek bu teklifi değerlendirir. İtilaf devletlerinin Anadolu'yu derhal terk etmeleri şartı ile karar alınır. Bugün bu tarihi anlara ev sahipliği yapmış mekanda bulunmak ve atmosferi yaşamak bizleri ayrıca gururlandırıyor ve Sivrihisar Belediye Başkanımız Habil Dökmeci'ye ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Zaimağa Konağında ilk defa bir toplantı gerçekleştirildi"

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci "Sivrihisar Zaimağa Konağımız yine bir tarihe eşlik etti. İç Anadolu Belediyeler Birliği Encümen toplantımız Zaimağa Konağı'nda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar başkanlığında toplandı. 24 Mart 1922 tarihinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara dışında ilk Bakanlar Kurulunu topladığı Zaimağa Konağında ilk defa bir toplantı gerçekleştirildi. Bundan dolayı İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a, encümen üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

