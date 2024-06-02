Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı olarak kurtarılan 6 aylık bebeği İçişleri Bakanı ziyaret etti

Yerel

Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı olarak kurtarılan 6 aylık bebeği, tedavi gördüğü hastanede İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken binada yaralı olarak kurtarılan 6 aylık bebeği tedavi gördüğü hastanede ziyaret edip durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Ziyaret fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlikaya, "Küçükçekmece'de çöken binada yaralanan 6 aylık bebeğimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor; doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL