İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Düzce'de güvenlik toplantısı düzenledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile her ay düzenli olarak gerçekleştirilen toplantıya Düzce Vali Vekili Ömer Yılmaz'da katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği güvenlik toplantısına Vali Vekili Ömer Yılmaz, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Murat Kılıç katıldı. Video Konferans ile gerçekleştirilen toplantıda Kurban Bayramı öncesinde alınan tedbirler ve asayiş olayları değerlendirildi. - DÜZCE