İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanmaraş\'ta Bütün Konutlar Teslim Edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl sonu ve 2025 yılı başında Kahramanmaraş'ta bütün konutların teslim edileceğini söyledi.
Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemi ile katıldığı 'Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde Dulkadiroğlu ilçesi Akyar mevkiinde TOKİ tarafından yapımı devam eden kalıcı konutları hak sahiplerine teslim etti.
Kura çekimi öncesinde konuşan Yerlikaya, "Kıymetli depremzedelerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ve böyle bir durumda en büyük yardımcımız Rabbül Alemin. Devam eden inşaatlarımız ile bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibarıyla Kahramanmaraş'ta tüm konutlar teslim oluyor" diye konuştu.
"Bu yılın sonuna kadar 200 bin konut ve ev sayısına ulaşacağız"
2025 yılına kadar tüm depremzedelere evlerini teslim edeceklerini ifade eden Bakan Yerlikaya, "11 il ile ilgili 30 bin aynı bu şekilde bitmiş deprem konut ve kırsaldaki evleri kuraları yapılacak, anahtarları siz kıymetli depremzedelerimize teslim edilecek. Depremin birinci yılında 46 bin, 13'üncü ayında yani Mart ayında birazdan 30 bin ile beraber 76 bine ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile bu yılın sonuna kadar 200 bin konut ve ev sayısına ulaşacağız. Toplam 389 bin hak sahibimiz var, 2024'te 200 bin 2025 yılında kalan konutların kura ve anahtar teslimlerini yapacağız" dedi.
"Kahramanmaraş'ta tüm konutlar teslim oluyor"
Depremin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Yerlikaya, "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sizin destek ve dualarınızla, inancınızla, sabrınızla bunu başarıyoruz ve tamamına erdireceğiz. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde çekilen konut ve ev sayısı 9 bin 286'ydı, birazdan 8 bin 303 kura çekeceğiz. Toplamda 17 bin 600'ü geçtik, hak sahibimiz 69 bin devam eden inşaatlarımız gece gündüz şantiyelerimiz gayret gösteriyorlar. Kendi güçlerinin de üzerinde gayret gösteriyorlar ki, size verilen söz yere düşmesin. Kıymetli depremzedelerimize vermiş olduğumuz sözü yerine getirmek için gayret gösteriyoruz ve böyle bir durumda en büyük yardımcımız Rabbül Alemin. Devam eden inşaatlarımız ile bu yıl sonu ve önümüzdeki yıl itibarıyla Kahramanmaraş'ta tüm konutlar teslim oluyor" diye konuştu.
"Kahramanmaraş'ı Allah'ın izniyle yüz akı ile yapmaya kararlıyız"
Kahramanmaraş'ı modern bir şehir haline getireceklerini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yakın zaman içerisinde Kahramanmaraş'ımıza mükemmel bir valilik binasının yapımının ihalesine çıkıyoruz. Çok güzel olacak inşallah, tıpkı yapımı başlanmış devam eden veya ihalesi yapılacak olan diğer binalar gibi. Yeniden Kahramanmaraş, modern bir şehir, tarihi kadim dokusuna uygun şehri ile bütünleşik ve şehri ile hemhal olan Kahramanmaraş'ı Allah'ın izniyle yüz akı ile yapmaya kararlıyız" şeklinde konuştu.
"Güçlü desteğinizi talep ediyoruz"
Yaklaşan yerel seçimler öncesinde Kahramanmaraş halkının Cumhur İttifakı adaylarına büyük destek vereceklerinden emin olduklarını söyleyen Yerlikaya, "Yerel seçimler geldi çattı. Kahramanmaraş 22 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan dedi, onunla birlikte yürüdü çünkü ona inandı. Hep en fazla destek ve oy oranında hep en önde oldu Kahramanmaraş. Biz Kahramanmaraş Büyükşehir'de ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarımızla birlikte sizlere arzıendam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi güçlü desteğinizi talep ediyoruz. Bizim belediye başkan adaylarımızın her biri şehrinin emini olan arkadaşlarımız. Bizim adaylarımızın özelliği sizin sorunlarını çözmekte cesaretli, sabırlı ve yorulmaz kişilerdir" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › Yerel › İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanmaraş'ta Bütün Konutlar Teslim Edilecek - Son Dakika
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