İdlib şehidi Ceylan için 'yedi' yemeği verildi - Son Dakika

Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yol emniyet görevi sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan için memleketi Kırıkkale'de 'yedi' yemeği verildi.

Suriye İdlib'de yol emniyet görevi sırasında arazide kayarak düşen ve Hatay'da kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit olan Emre Ceylan (28) için Kırıkkale Belediyesi tarafından 'yedi' yemeği verildi. Etiler Mahallesi'ndeki şehit Ceylan'ın baba ocağında düzenlenen yemek programında, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, aile fertlerine başsağlığı diledi. - KIRIKKALE