Üye Girişi
IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı - Son Dakika

IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı

22.11.2021 11:32
IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı

İzmir'de, IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen defileler büyük ilgi görerek izleyici rekoru kırarken, 40 mankenin yer aldığı defilelerde tasarımlar ayakta alkışlandı.

İzmir'de, IF Wedding Fashion İzmir kapsamında düzenlenen defileler büyük ilgi görerek izleyici rekoru kırarken, 40 mankenin yer aldığı defilelerde tasarımlar ayakta alkışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir, defileler ile modaseverleri bir araya getirdi.

Avrupa'nın en büyük moda fuarı IF Wedding Fashion İzmir - 15. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı kapsamında, moda sektörünün nabzını tutan World Of Fashion Dergisi - Erkan Yılmaz'ın organizasyonu ile düzenlenen defilelerde, moda dünyasının ve yeni sezonun nabzı tutuldu.

Defilelerde ünlü mankenler; Demet Şener, Özge Ulusoy Wilma Elles, Elif Ece Uzun, Şevval Şahin, Gizem Özdilli, Ece Gürsel, Sema Şimşek, Deniz Pulaş, Günay Musayeva ve Survivor'dan tanınan Sema Aydemir podyuma çıkarken, toplamda 40 manken yer aldı.

Koreografisini Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın gerçekleştirdiği defilelerde,özellikle Özge Ulusoy ve Demet Şener'in sergilediği kıyafetler büyük ilgi çekti. - İZMİR

IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Demet Şener, İzmir, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor 12:25 Çorum'da mezarlıkta ağlayan gizemli kız olayından sonra yeni vaka! Mezarlıktan gelen çığlık sesleri ürküttü: Ölüler bağırıyor TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 11:12 İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı 10:43 "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
12:34 Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!
12:19 Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!
12:11 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun
12:10 Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar
12:10 İrfan Can, Mert Hakan ve Mesut Özil'den güldüren diyalog: İşte Türkiye böyle değiştirir adamı
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası! Ekonomi yönetiminde değişiklik ve Erdoğan, Bakan Elvan'ı görevden alacak iddiası!         
12:35
Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! Boji'ye aile aranıyor! İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı!         
12:19
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı         
11:42
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi         
10:51
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:42:42. #1.11#
SON DAKİKA: IF Wedding Fashion İzmir'de defile rüzgarı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement