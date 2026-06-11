Haber: Serdar ÜNSAL
(IĞDIR) - Iğdır'da evinin önündeki sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Iğdır merkeze bağlı Yukarı Çarıkçı köyünde yaşayan Doğru ailesinin 2 yaşındaki çocukları Harun, oyun oynarken evlerinin önündeki sulama kanalına düştü. Çocuğun kanala düştüğünü fark eden aile, kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce kanaldan çıkarılan küçük çocuğun öldüğü belirlendi.
Harun Doğru'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna götürüldü.
Son Dakika › Yerel › Iğdır'da 2 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalına Düştü - Son Dakika
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