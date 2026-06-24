Iğdır'da Araca Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Molla Kamer Köyü'nde aracın içine giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Molla Kamer Köyü sakini, aracında bir yılan olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla yılanı çıkarmaya çalışan vatandaş başarılı olamayınca durumu Tuzluca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye giden itfaiye ekipleri, araç içerisinde gizlenen yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yılanın ulaşılması güç bir noktaya saklanması nedeniyle sonuç alınamadı.

Bunun üzerine araç Tuzluca ilçe merkezine getirildi. Bir tamirhanede vinç yardımıyla kaldırılan aracın alt kısmında detaylı inceleme yapan itfaiye ekipleri, yılanın yerini tespit ederek dikkatli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Yakalanan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yerleşim alanından uzak bir bölgede doğaya bırakıldı. Araç sahibi itfaiye ekiplerine teşekkür etti.