Iğdır'da Bıçaklı Saldırı: Öğrencinin Sağlık Durumu İyi

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da 5 gün önce sokakta arkadaşlarıyla yürürken bıçaklı bir kişinin rastgele saldırısına uğrayan lise birinci sınıf öğrencisi D.B'nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde 10 Şubat sabahı iki arkadaşıyla yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan D.B'nin tedavisi hastanede sürüyor.

Edinilen bilgiye göre karın bölgesinden yaralanan genç kız Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'nde ameliyat geçirdi. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastane yetkilileri, bıçak darbelerinden birinin genç kızın karaciğerini çizdiğini, gerekli cerrahi müdahalenin yapıldığını, kızın ameliyat sonrası servise çıkarıldığını ve tedavisinin burada sürdürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı'nın hastanede öğrenciyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

Bıçaklı saldırının faili Y.B. aynı gün polis tarafından yakalanmış, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da tutuklanmıştı.

Saldırganın ifadesinde "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda yürürken karşıma gelen kızı bıçakla yaraladım" dediği ileri sürülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.