Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika
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Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı

06.06.2022 10:45

Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen 175 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı

IĞDIR - Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından getirilen 175 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Malatya 'Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 175 adet Kınalı Keklik Aralık ilçesi Gödekli genel avlağında belirlenen köylerde doğaya salındı. Süne ve keneleri yiyerek beslendiği için çiftçinin de dostu olan kınalı kekliklerin doğaya salınmasına ilgili köy muhtarları da katıldı.

Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı
Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı
Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı
Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kınalı, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika
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