Ekolojik sistemin korunmasına katkı sağlamak amacıyla Malatya 'Kanatlı Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 175 adet Kınalı Keklik Aralık ilçesi Gödekli genel avlağında belirlenen köylerde doğaya salındı. Süne ve keneleri yiyerek beslendiği için çiftçinin de dostu olan kınalı kekliklerin doğaya salınmasına ilgili köy muhtarları da katıldı.

Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Kınalı, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Iğdır'da doğaya 175 adet kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika

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