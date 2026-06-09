Iğdır'da Engelli İletişimi Eğitimi - Son Dakika
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Iğdır'da Engelli İletişimi Eğitimi

09.06.2026 21:59
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Iğdır'da düzenlenen eğitim programıyla engelli bireylerle etkili iletişim ve erişilebilirlik öğretiliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR)- Iğdır Valiliği himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Engelli Bireylerle Etkili İletişim ve Erişilebilirlik Eğitici Eğitimi Programı" gerçekleştirildi.

Üç gün süren eğitim programı, farklı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin engelli bireylerle daha doğru, etkili ve erişilebilir iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi.

Program kapsamında katılımcılara; fiziksel ve dijital erişilebilirlik, iletişimde karşılaşılan görünür ve görünmez engeller, farklı engel gruplarının ihtiyaçları, kamu hizmetlerinde erişilebilirlik ilkeleri, engelli bireylerle doğru iletişim yöntemleri, hak temelli yaklaşım ve kapsayıcı hizmet anlayışı gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimin sonunda katılımcıların, görev yaptıkları kurumlarda personele eğitimler vererek erişilebilirlik ve kapsayıcılık kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunmaları bekleniyor.

Eğitim ile ayrıca kamu hizmetlerinde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi, engelli bireylerin hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması ve erişilebilirlik anlayışının kurum kültürünün bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen eğitim programına Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve eşi Didem Taşolar ile kurum ve kuruluşlarda görevli personel katıldı.

Kaynak: ANKA

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