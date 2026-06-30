Iğdır'da Erken Karpuz Hasadı Başladı

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Iğdır'da erken hasat sezonu bu yıl daha da erkene çekildi.

Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve il protokolünün katılımıyla üretici Alican Açkan'ın Oba Köyü'ndeki karpuz tarlasında ilk hasat gerçekleştirildi.

Üretici Açkan, Iğdır'da karpuz üretiminde önemli bir başarı yakaladıklarını belirterek, "Adana ile aramızda yaklaşık 10 günlük bir farkla üretime başladık. Üretim ve tonaj açısından son derece verimli bir sezon geçiriyoruz. Ürünlerimizi piyasaya yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasip olursa 5 gün sonra çevre illere de sevkiyat başlayacak. Karadeniz Bölgesi'ne kadar karpuz göndereceğiz. Aroma ve lezzetiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına hitap ediyoruz. Yedi-sekiz çeşit karpuzumuz var. Afganistan ve İran'dan getirilen ata tohumları ile melez ve hibrit tohumlardan elde ettiğimiz farklı çeşitlerimiz bulunuyor. Şu anda Iğdır genelindeki tezgahlara kaliteli ve etiketli karpuz veriyoruz." dedi.

100 BİN TONUN ÜZERİNDE REKOLTE BEKLENİYOR

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş ise Iğdır'ın verimli tarım potansiyeline dikkati çekerek, "Iğdır Ovası'nda karpuz hasadı başlamış durumda. Yaklaşık 7 bin dekarlık alanda üretim yapıyoruz. Bu sezon üreticilerimizin ekili alanlarından 100 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Şu anda bulunduğumuz tarlada ise 700 tonun üzerinde verim öngörüyoruz. Üreticilerimiz üretmeye devam ediyor. Bu yıl üretilen karpuzlarla Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli ölçüde karpuz ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

IĞDIR ESNAFI İLK KARPUZLARI SATIN ALDI

Hasada katılan Iğdırlı esnaflar, sezonun ilk karpuzlarını satın alarak tezgahlarında satışa sunacaklarını belirtti.

Bir esnaf, "Adana ve Mersin'den sonra Türkiye'de ikinci sırada ürün veren il Iğdır oldu. Hasadımız başlamıştır. Gerçekten çok kaliteli bir ürünümüz var. Bu durum hem bizi hem de vatandaşlarımızı memnun ediyor. Ürünlerimizin hem ilimizde hem de diğer illerde pazarlanması konusunda çiftçilerimize destek oluyoruz. Çiftçimizle gurur duyuyoruz. Milletimize ve memleketimize hayırlı olsun. Iğdır karpuzu tadı ve aromasıyla büyük beğeni topluyor. Biz de karpuzları alarak tezgahlarımızda sergiliyoruz. 10-20 tonluk alımlar yaparak hem satış gerçekleştiriyor hem de üreticimize destek oluyoruz" şeklinde konuştu.

"IĞDIR KARPUZUNUN TAT VE AROMASI ÇOK YÜKSEK"

Üretici Cüneyt Açkan da, "Bugünden itibaren satışlarımız başladı. 200 dönümün üzerinde karpuz ekili alanımız bulunuyor. Adana'dan sonra Türkiye'de en erken ürün veren bölgelerden biri Iğdır'dır. Karpuzlarımız son derece lezzetlidir. Herkesin karpuzlarımızı alıp tatmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki Iğdır karpuzunun tat ve aroması oldukça yüksektir. Bir kez tadan tekrar almak isteyecektir" dedi.

PROTOKOL ÜYELERİ KARPUZLARI ARACA YÜKLEDİ

Hasadın tamamlanmasının ardından Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel ve protokol üyeleri, toplanan karpuzları elden ele taşıyarak kamyona yükledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, sezonun ilk karpuzları dualarla ve iyi dileklerle pazara uğurlandı.