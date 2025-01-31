Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Geniş Video İzle

Iğdır'da 4 göçmen yakalandı, 2 kişi göçmen kaçakçılığı nedeniyle tutuklandı.

31.01.2025 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklandı

IĞDIR - Iğdır'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 düzensiz göçmen yakalandı, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri başarılı operasyonlarına devam ediyor. Ekipler, alınan ihbar doğrultusunda Iğdır il sınırlarında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 4 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler, Emniyetteki işlemlerinin ardından, yasal düzenlemelere uygun olarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Operasyon kapsamında, şüpheli şahıslardan Afgan uyruklu D.M.A. ve Türk vatandaşı Y.Ş., göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, Iğdır Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Göçmenler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Yerel, Iğdır, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
15:40 Henüz 22 yaşındaydı ’Sarı serum’ bir can daha aldı Henüz 22 yaşındaydı! 'Sarı serum' bir can daha aldı
15:24 UEFA Avrupa Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
00:34 İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye’den yaptı İsmail Kartal, ilk transferini Türkiye'den yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 18:59:29. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.