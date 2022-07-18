Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu - Son Dakika
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Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

18.07.2022 09:14

Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu Türkiye'de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı son olarak Iğdır'da bir iş yerinde ortaya çıktı.

Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu

IĞDIR - Türkiye'de son günlerde sıkça görülen ve Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanı son olarak Iğdır'da bir iş yerinde ortaya çıktı.

Türkiye'de de sıkça görülen 'engerek' yılanları havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 40 derece olduğu Iğdır'da da engerek yılanı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Iğdır'daki organize sanayi bölgesinde bir iş yerine yılan girdiğini fark eden iş yeri sahibi, Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İş yerine giden itfaiye ekibi, engerek yılanını uzun uğraşlar sonucu yakaladı. Ekipler yakaladıkları yılanı bidona koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine canlı olarak teslim etti.

DKMP Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan ve engerek yılanı olduğu tespit edilen yılan doğaya bırakıldı. Uzmanlar, artan hava sıcaklığından dolayı yılanlara karşı dikkatli olunmasını özellikle müdahale için uzmanlardan yardım talep etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.

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Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı Iğdır'da Bir İş Yerine Giren Engerek Yılanı Yakalandı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Türkiye, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da iş yerine giren engerek yılanı korkuttu - Son Dakika
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