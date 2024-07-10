Iğdır'da işçi eylemine AK Parti Milletvekili destek verdi - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da işçi eylemine AK Parti Milletvekili destek verdi

Iğdır\'da işçi eylemine AK Parti Milletvekili destek verdi

Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçi, eylemlerine devam ederken AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz işçilere destek verdi.

10.07.2024 23:05  Güncelleme: 23:10
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31 Mart Yerel Seçimlerinde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş seçim öncesi belediyeye alınan 204 işçinin iş akdine son vermiş işçiler de eyleme geçmişti. İşçilerin eylemi devam ederken bir destek de AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'den geldi.

Iğdır Belediyesi tarafından işten çıkarılan 204 işçi, belediye binası önünde eylemlerine devam ediyor. İşçilere destek için Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya ile bazı kurum müdürlerin dışında Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de bugün alana giderek işçilere desteğini açıkladı. Alagöz, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları sonrası Iğdır Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Nuri Güneş'in Iğdır'daki Azerilere "Hüseyni duruş sergileyen Azerilere teşekkür ediyorum" sözünü hatırlatarak, "Ben bunu iyi niyetle anlamıştım. Şimdi anlıyorum ki şunu demişler. Hüseyin'e ne yaptıysak aynısını size yapacağız. Bunun anlamı bu. Niye bu? Özellikle Muharrem ayı başlar başlamaz sen bunu yapıyorsan bunu altında bir neden yatıyordur. Bunu bilerek yapıyorsun ki insanları acıtabildiğim kadar acıtayım, diyorsun" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da işçi eylemine AK Parti Milletvekili destek verdi - Son Dakika

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