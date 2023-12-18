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Iğdır'da kar yağışı sonrası hayvan sürülerinin zorlu kış dönüşü başladı - Son Dakika
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Iğdır'da kar yağışı sonrası hayvan sürülerinin zorlu kış dönüşü başladı

Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası köylüler, hayvan sürüleriyle birlikte Iğdır merkeze dönüş yoluna çıktı. Kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde, hayvanların yem bulamaması nedeniyle köylüler ilkbahara kadar Iğdır'da kalacaklarını belirtti.

Iğdır\'da kar yağışı sonrası hayvan sürülerinin zorlu kış dönüşü başladı
18.12.2023 - 22:22,
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Iğdır'da kar yağışı sonrası hayvan sürülerinin zorlu kış dönüşü başladı

IĞDIR - Iğdır'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sorası merkez köylerde yaşayan köylüler sabah saatlerin ilk ışıkları ile Iğdır merkeze hayvan sürüleri ile yola çıktı.

İklimi ve coğrafi şartları ile "Doğu'nun Çukurova'sı" olan ve küçükbaş hayvancılıkta da Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alan Iğdır'da dün etkili olan kar yağışı hayat şartlarını zorlaştırdı. Yüksek kesimlerde yer alan köylerde kar kalınlığı bazı yerlerde bir metreyi bulurken 44 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlkbahar ayında köye giden ve kış ayında da merkeze inen köylüler de dün etkili olan kar yağışı sonrası bütün arazilerin kar ile kaplanması ve hayvanların yem bulamaması sonucu sabahın ilk ışıkları ile dönüş yoluna girdi. Iğdır merkeze gidecek olan köylüler sürülerinin önüne düşerek yola düştüler.

Iğdır'ın Kavaktepe köyünden sürüsü ile yola çıkan Muharrem Beksarı yağan kar yağışı sonrası ilkbahara kadar Iğdır merkezde kalacaklarını belirterek; "Dün akşam şiddetli kar yağışından sonra çare kalmadı, biz de Iğdır'a göç ediyoruz. Dün akşam çok şiddetli kar ve fırtına vardı; kapılar kapandı. Hayvanlarımız o saatte dışarıdaydı içeri getirene kadar çok zorluk yaşadık. Çok sıkıntı yaşadık. Evimize sağ salim varabilirsek şükür edeceğiz. Artık Iğdır'a yolculuk başladı. Iğdır'a gideceğiz orada hayvanlarımıza bakacağız artık ilkbahara kadar orada hayvanlara bakacağız" dedi.

Hayvan sürülerin zorlu kış dönüşü havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
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