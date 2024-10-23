Iğdır'da Kırmızı Elma Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Iğdır'da Kırmızı Elma Hasadı Başladı

Iğdır'da 32 bin ton kırmızı elma hasadı yapıldı, Ayyıldız Kadın Kooperatifi üreticileri destekliyor.

23.10.2024 16:08
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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR)- Iğdır'da kırmızı elma hasadına başlandı. Her yıl eylül ve ekim ayında hasadına başlanan Iğdır elmasında bu yıl üretimin 32 bin ton olduğu belirtildi. Elma bahçesi sahibi Tövbet Turan, "Iğdır mikro klima özelliğine sahip olduğu için meyvelerimizin tadı ve aroması çok güzel bizim 400 elma ağacımız var. 20 ton elma elde edeceğiz" dedi.

Iğdır'da hasadına başlanan kırmızı elma, tezgahlarda yerini almaya başladı. Iğdır'ın Kasımcan köyünde ise Ayyıldız Kadın Kooperatifi bahçelerden elmaları alarak tüccarla üreticiyi bir araya getiriyor.

Elma bahçesi sahibi Tövbet Turan, "Iğdır mikro klima özelliğine sahip olduğu için meyvelerimizin tadı ve aroması çok güzel bizim 400 elma ağacımız var. 20 ton elma elde edeceğiz. Biz önceden mağdur oluyorduk. Ayyıldız Kadın Kooperatifine veriyoruz o satıp paramızı bize veriyor. Değerinde satıyor. Şimdi meşhur Iğdır'ın al elmasını yeme zamanı herkesi Iğdır'ın al elmasını yemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Biz üreticimizden, çiftçimizden alıyoruz kooperatifimizde değerlendiriyoruz"

Iğdır Ayyıldız Kadın Kooperatifi Başkanı Elif Turan, "Iğdır'da elma sezonundayız şimdi elma topluyoruz. 'Iğdır'ın meşhur al elması yemeye bal elması' dediğimiz bal elmalar. Biz üreticimizden, çiftçimizden alıyoruz kooperatifimizde değerlendiriyoruz bazen kurutuyoruz kurutmalık olarakta satıyoruz. Diğer türlü de tüketicileri çiftçilerle buluşturuyoruz. Mikro klima ikliminde yetişen Iğdır elmasının tadı çok farklı herkesi tatmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Iğdır'da Kırmızı Elma Hasadı Başladı - Son Dakika

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