Iğdır'da Kızamık Vakaları İçin Tedbirler Alınıyor

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SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da görev yapan bir doktorun testlerinde kızamık görülmesi üzerine Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.

Iğdır'da bir doktor ve bazı vatandaşlarda kızamık görülmesi üzerine Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi acil servisinin önüne tedbir amaçlı aşı ve triaj ünitelerinden oluşan iki çadır kuruldu. Hastanenin içindeki ise iki bölümde de izolasyon alanları oluşturuldu. Acile gelen hastaların ilk muayenesini kurulan çadırlarda yapılıyor. Hastalar triaj ünitesinde kontrol edildikten sonra kızamık belirtisi yoksa kırmızı, yeşil ve sarı alanlara, kızamık belirtisi varsa izolasyon odalarına yönlendiriliyor.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Iğdır İl Sağlık Müdürü Abaset Bağcı, "Suriye ya da Afgan uyruklu kişilerden bulaştığını düşündüğümüz kızamık vakaları için hastanede tedbir amaçlı filyasyon uygulamaya karar verdik. Hastane bahçesine kurulan çadırlarda muayenesi yapılanlarda şüpheli görülenler aşılanacak" dedi.