Iğdır'da Nevruz Bayramı Kutlamaları Başladı

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri, Su Çarşambası kutlamalarıyla başladı. Iğdırlılar, kadim gelenekleri yaşatmak amacıyla ateş yakıp üzerinden atladı, kırmızıya boyanmış yumurtaları tokuşturdu.

Iğdır Kültür Evi'nde düzenlenen Su Çarşambası Nevruz etkinliğine, Iğdır Halk Oyunları İl Temsilcisi Suna Sili ve kültür elçisi Hüseyin Baydar öncülük etti. Programa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar da katılarak ateş üzerinden atladı, yumurta tokuşturdu ve Nevruz gelenekleri hakkında bilgi aldı.

Azerbaycan halk oyunlarının oynandığı şarkı ve türkülerin söylendiği, ateş üzerinden atlanıldığı etkinlikte konuşan Suna Sili, Su Çarşambası'nın Türk kültüründeki önemine değinerek, "Türk kültüründe su, hayatın kaynağı, temizliği ve bereketin sembolüdür. Bu gecede suyla arınmak, eski yılın sıkıntılarını geride bırakmak ve bahara umutla girmek amaçlanır. Su Çarşambası, Nevruz'un müjdecisidir" dedi.

Türkiye Azerbaycan Derneği Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu ise Nevruz hazırlıklarının başladığını belirterek şunları söyledi:

"Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu kadim bayramın en güzel geleneklerinden biri olan çarşamba akşamlarını kutlamaya başladık. Bugün Nevruz'un müjdecisi Su Çarşambası'nı Iğdır Kültür Otağı'nda kutluyoruz. Ateş yakarak, semenilerimizi ekerek Nevruz'u beklemeye başladık. Nevruz birliğin, beraberliğin ve bereketin en güzel sembolüdür. Iğdır'da yüzyıllardır kutlanan kadim bir Türk geleneğidir. Bu yıl Nevruz'u resmi bayram olarak ilk kez kutlayacağız. Önümüzdeki hafta Ateş Çarşambası, ardından Rüzgar Çarşambası ve son olarak Toprak Çarşambası gelecek. Doğanın uyanışına 21 Mart'ta hep birlikte şahitlik edeceğiz."

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, Nevruz'un birlik ve beraberlik ruhu bir kez daha yaşatıldı.