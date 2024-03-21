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Iğdır'da Nevruz coşkusu

IĞDIR - İlkbaharın başlangıcı olan Nevruz günü dolayısıyla Iğdır'da Nevruz programı düzenlendi.

Iğdır Kültür merkezinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kafkas Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Konseri ile davam etti. Programda Nevruzun önemini anlatan video gösterisi yapıldı. Nevruz bayramının en iyi hissedildiği ve kutlandığı ilin Iğdır olduğuna değinen Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan; "Kadim değerlerimiz var, adim bir tarihimiz var. Biz değerlerimize, tarihimize, köklerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. İşte Iğdır geçmişine sahip çıkan bir kenttir. Iğdır kültürüne sahip çıkan bir kent Iğdır komşusunun toprağına vatanına bayrağına sahip çıkan kutlu bir kenttir" dedi.

Programda yakıldığında bulunduğu ortama şans ve bereket getirdiğine inanılan üzerlik yakıldı. Program Kafkas Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Kanseri ile devam etti.