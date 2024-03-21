Iğdır'da Nevruz coşkusu
IĞDIR - İlkbaharın başlangıcı olan Nevruz günü dolayısıyla Iğdır'da Nevruz programı düzenlendi.
Iğdır Kültür merkezinde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kafkas Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Konseri ile davam etti. Programda Nevruzun önemini anlatan video gösterisi yapıldı. Nevruz bayramının en iyi hissedildiği ve kutlandığı ilin Iğdır olduğuna değinen Vali ve Belediye Başkanvekili Ercan Turan; "Kadim değerlerimiz var, adim bir tarihimiz var. Biz değerlerimize, tarihimize, köklerimize ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. İşte Iğdır geçmişine sahip çıkan bir kenttir. Iğdır kültürüne sahip çıkan bir kent Iğdır komşusunun toprağına vatanına bayrağına sahip çıkan kutlu bir kenttir" dedi.
Programda yakıldığında bulunduğu ortama şans ve bereket getirdiğine inanılan üzerlik yakıldı. Program Kafkas Halk Oyunları, Türk Halk Müziği Kanseri ile devam etti.
Son Dakika › Yerel › Iğdır'da Nevruz coşkusu - Son Dakika
Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?