Iğdır'da Ölü Bayramı Ziyaretleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Ölü Bayramı Ziyaretleri

12.03.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da Nevruz öncesi asırlık gelenek 'Ölü Bayramı' kapsamında mezar ziyaretleri yapıldı.

Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'da Nevruz kapsamında asırlardır yaşatılan geleneklerden "Ölü Bayramı"nda mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi. Melekli Beldesi ve Karakoyunlu ilçesi başta olmak üzere il genelinde binlerce vatandaş, bayramı karşılamadan önce kabir ziyaretinde bulunarak yakınlarını dualarla andı.

Iğdır'da Nevruz öncesinde asırlardır sürdürülen ve "Ölü Bayramı" olarak bilinen mezarlık ziyaretleri gerçekleştirildi. Her yıl mart ayının ikinci haftasına denk gelen salı ve perşembe günlerinde yapılan bu köklü gelenekte vatandaşlar mezarlıklara giderek vefat eden yakınlarının kabirlerini ziyaret ediyor, Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. Ziyaret sırasında bakımsız veya zarar görmüş mezarlar onarılıp temizleniyor.

Baharın müjdecisi, yeni yılın başlangıcı ve doğanın uyanışı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı öncesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, başta Melekli Beldesi ve Karakoyunlu ilçesi olmak üzere il genelinde binlerce kişi mezarlıklarda kabir başında dua etti. Iğdır'da yaşayan vatandaşlar da Asri Mezarlık'a giderek yakınlarının kabirlerine ziyarette bulundu. Ziyaretçilere şeker ve lokum dağıtıldı.

Melekli Beldesi'nde mezarlık genelinde bakım ve onarım çalışmaları yapılarak tüm kabirlere karanfil bırakıldı. Mezarlık ziyaretlerinin ardından Iğdır'da Nevruz kutlamaları, Nevruz ateşinin yakılması, bereket sofrası olan "Yeddi Levin"in kurulması ve diğer geleneksel ritüellerle devam edecek.

Konu ile ilgili konuşan gazeteci yazar Serdar Ünsal, "Baharın gelmesiyle birlikte Iğdır'da geleneksel Nevruz Bayramı kutlanmaya başladı. Bu çerçevede Iğdırlılar, bayram yapmadan önce ölen yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek onlar için dualar etti, Kur'an-ı Kerim okudular. Onlar için ihsan dağıttılar. Bu gelenek yıllardır Iğdır'da devam etmektedir. Yeni yetişen nesil de bu geleneği yaşatmak için her şeyi yapıyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır'da Ölü Bayramı Ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti Babanın çatıdan attığı demir oğlunu canından etti
İran’daki okul saldırısını altından ABD çıktı İran'daki okul saldırısını altından ABD çıktı
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
AVM’de esrarengiz ölüm Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor AVM'de esrarengiz ölüm! Zemin boşluğuna düştü, nedeni bilinmiyor
Sidiki Cherif, tüm Angers’i Fenerbahçeli yaptı Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı
Ali Babacan: Türkiye’de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor Ali Babacan: Türkiye'de mutfakta yangın var, vatandaş iftar sofrasını kurarken cebine bakıyor

17:43
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
Komşu ülkede kadınları askere çağırmaya başladılar
17:32
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
Ve Galatasaray Hakan Çalhanoğlu bombasını patlattı
17:20
İsrail, Lübnan’da üniversiteyi vurdu Türkiye’den sert tepki
İsrail, Lübnan'da üniversiteyi vurdu! Türkiye'den sert tepki
17:04
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım
16:53
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
İngiliz gazetesinden Mücteba Hamaney hakkında bomba iddia
16:21
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’den ilk açıklama
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 17:54:35. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Ölü Bayramı Ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.