Iğdır'da PKK/KCK Üyesi Gözaltında

Iğdır'da PKK/KCK Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 1 gözaltı
IĞDIR - Iğdır'da yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan 1 kişi gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK Terör Örgütü'ne üye olma suçuna yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, K.Y. isimli şüpheli Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
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