Iğdır\'da sahte para operasyonu: 669 bin 200 TL ele geçirildi

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SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 669 bin 200 bin TL tutarında sahte banknot ele geçirildi. Sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurban Bayramı öncesi yüklü miktarda sahte paranın piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Karakoyunlu ilçesinde bir evde yapılan aramada 669 bin 200 TL tutarında 2 bin 642 adet 200 TL'lik ve bin 408 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Sahte parayı piyasaya sürmeye çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan açıklamada "Iğdır İl Jandarma Komutanlığı olarak, devletimizin menfaatlerini korumak için kişilere veya yasadışı örgütlere haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadeleye mesai mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla devam edilecektir" denildi.