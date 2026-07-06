Iğdır'da Şiddetli Fırtına ve Sağanak Yağış

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır kent merkezinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli fırtına ve ardından gelen sağanak yurttaşlara zor anlar yaşattı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde birden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran fırtına, şehir genelinde olumsuzluklara yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçların dalları kırılırken, sokaktaki vatandaşlar fırtına ve ardından gelen sağanağa hazırlıksız yakalandı. Kapalı alanlara ve saçak altlarına sığınmaya çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yer yer dolu da görülen kentte yollarda su birikintileri oluşurken, görüş mesafesinin düşmesi ve kayganlaşan zemin nedeniyle trafikte büyük tıkanıklıklar ve aksamalar meydana geldi, sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının devam etme ihtimaline karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.