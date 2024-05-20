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Iğdır'da yumurtadan çıkan yavru leylekler büyümeye başladı

IĞDIR - Iğdır'da yumurtadan çıkarak büyümeye başlayan yavru leylekler havadan görüntülendi.

Sahip olduğu coğrafi konumu ve iklim şartlarından dolayı "Doğunun Çukurova'sı" olarak bilinen Iğdır, ürün çeşitliliği yanında birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Şehrin simgesi olan leylekleri ile de bilinen ve dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapan şehirde yavru leylekler de büyümeye başladı. Birçok leylek yuvasının bulunduğu Melekli kasabasında yavrularını büyüten leylek ve yavruları yuvalarında havadan görüntülendi.

Leyleklerin Iğdırlılar için önemli olduğunu söyleyen Doğukan Türkeli; "Leylekler bizim burada yöremizde biraz daha kutsal sayılır. Yazın geldiğini bize bildiriyor, yazın geldiğini bize bildirirken bununla birlikte bereket geldiğini de bize bildiriyor. Leyleklerle ilgili şöyle diyebilirim leylekler ağustos ve temmuz ayının sıcağında güneşin altında kalabiliyorlar. Sıcağa dayanıklı hayvanlardır. Bizim Melekli kasabasında her evin çatısında her elektrik direğinin tepesinde yüksek kesimlerde yüksek binalarda leylek yuvaları ile karşılaşmak mümkündür. Leylekler mart ayının ikinci haftasında memleketimize gelmektedir. Mart ayının ikinci haftasında kuluçka dönemine girmektedirler. Yavrularını tarlada yakaladıkları kabuklu böceklerle sürüngenler ve küçük kemirgen hayvanlarla besliyorlar" dedi.