Iğdır Üniversitesi'nde "Çukur Pişirimi" Atölyesi Düzenlendi

19.04.2026 10:39
Iğdır Üniversitesi’nde düzenlenen “Çukur Pişirimi” atölyesinde yaklaşık 70 seramik eser bin yıllık yöntemlerle pişirildi.

Haber: Serdar ÜNSAL

Atölye, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte kampüs alanında hazırlanan çukurda yakılan ateşle yaklaşık 70 seramik eser, muz ve ceviz kabukları, bakır teller ve çeşitli oksitlerle işlenerek yüksek ısıda pişirildi. Workshopa Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar'ın eşi Didem Taşolar, Rektör Prof. Dr. Ekrem Gürel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Gürel'in yaktığı ve yaklaşık 1000 dereceye ulaşan ateşte pişen eserler, kontrollü soğuma aşamasının ardından son halini alldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Doğunun Seramikçileri" sergisi de açıldı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
