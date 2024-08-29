Iğdır Valiliği, Zafer Bayramı programında Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Iğdır Valiliği, Zafer Bayramı programında Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı

Iğdır Valiliği, Zafer Bayramı programında Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı için temizlik çalışmaları başlatan Iğdır Valiliği, DEM Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını tercih etmedi. Valilik, MHP ve AK Parti yönetimindeki diğer belediyelerin itfaiye araçlarını kullanmayı tercih etti.

29.08.2024 22:05  Güncelleme: 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı çerçevesinde programın yapılacağı yerde temizlik başlatan Iğdır Valiliği DEM Parti yönetiminde olan Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkulu kutlamaları öncesinde Iğdır Valiliği, programın gerçekleştirileceği alanda temizlik çalışmalarına başladı. Bu hazırlık sürecinde ilginç bir durum yaşandı. Iğdır Valiliği, DEM Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nin itfaiye araçlarını kullanmadı. Valilik, temizlik işlemlerinde MHP yönetimindeki Melekli Beldesi ve AK Parti yönetimindeki Hoşhaber Beldesi'ne ait itfaiye araçlarını tercih etti. Temizlik çalışmaları çerçevesinde çelenk sunma törenin yapılacağı eski Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk anıtı ve bina önü ile programın yapılacağı Zübeyde Hanım Bulvarı yıkanarak temizlendi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Iğdır Belediyesi, Iğdır Valiliği, DEM Parti, AK Parti, İtfaiye, MHP, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Iğdır Valiliği, Zafer Bayramı programında Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Beşiktaş, Lugano’yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasına kaldı Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı
19:40 Irak’ta Türk SİHA’sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi
19:37 Kayıp Narin Güran’la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi
19:16 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
19:01 İzmir’de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
11:37 Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı Halaya çağırdı öldüresiye dövüldü! Damat, en mutlu gününde dehşeti yaşadı
11:23 Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla’nın ilişkisi bitti Boşanır boşanmaz Nez ile aşk yaşamaya başlayan Rüştü Onur Atilla'nın ilişkisi bitti
11:14 İstanbul’da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek İstanbul'da uygulama tabanlı 2 bin 500 yeni taksi devreye girecek
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
10:45 Mesut Özil’in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor Mesut Özil'in eşi evini paylaştı, her gören aynı yorumu yapıyor
10:23 Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu Arabada ilişkiye giren çift, yanlışlıkla vites koluna çarpınca araba nehre uçtu
10:12 Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı sonrası daha skandal Otel çalışanı, kadın müşterinin iç çamaşırını çaldı; sonrası daha skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 23:27:54. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır Valiliği, Zafer Bayramı programında Iğdır Belediyesinin itfaiye araçlarını kullanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement