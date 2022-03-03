Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika
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Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu

03.03.2022 17:39

Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu Iğdır'da vatandaşlar başkalarının hayatlarını kurtarmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu

IĞDIR - Iğdır'da vatandaşlar başkalarının hayatlarını kurtarmak için Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kızılay'ın gezici kan bağışı kabul Iğdır Belediye meydanında vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Çok sayıda vatandaş Kızılay'a kan bağışında bulunmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Dışarıda bulunan bilgilendirme formunu dolduran vatandaşlar daha sonra tır içinde bulunan sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan bağışları alındı.

Bağış sonrası kan veren vatandaşlara meyve suyu, soda ve kek ikram edildi.

Hayatında ilk defa kan verdiğini, geç kan verdiği içinde pişman olduğunu belirten Naim Uçar isimli vatandaş, "Daha önceki yıllarımda kan vermediğim için pişman oldum. Kan vermenin hayat kurtardığının bilincinde olmamız lazım. Bunu sadece dilde söylememek lazımdır. Kan vermek bir insanın hayatını kurtarmak demektir. Bir insan yılda bir kez olsa da kan vermelidir" dedi.

Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu
Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu
Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu

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Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek

Kan Bağışı, Kızılay, Iğdır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdırlı vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu - Son Dakika


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