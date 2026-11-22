İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara büro muhabiri Furkan Doğan, Betül Şüheda İhmal ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara büro muhabiri Furkan Doğan, Betül Şüheda İhmal ile hayatını birleştirdi. Yenimahalle ilçesinde bir düğün salonunda evliliğe "Evet" diyen genç çift, ayakta alkışlandı. Genç çifti mutlu gününde ailesi, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Törene İHA Ankara Haber Müdürü Beyazıt Cebeci de katıldı.

"Rabbim evliliğimizi hayırlı, uğurlu etsin"

Damat Furkan Doğan, dünyaevine girdiği için mutluluğunu dile getirerek, "Çok güzel bir gün oldu. Rabbim evliliğimizi hayırlı, uğurlu etsin. İnşallah hayırlı nesiller, çocuklarımız olur. Güzel günlerimiz olur. İkimize, sağlık ve güzel bir ömür diliyorum. Katılan herkese de yanımızda olduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Sevdiklerimizi burada görmek bizi çok mutlu etti"

Mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydeden gelin Betül Şüheda İhmal ise "Tüm sevdiklerimizi bugün burada görmek bizi çok mutlu etti. Hepiniz iyi ki geldiniz. Hepinizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.