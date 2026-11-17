İhsaniye'de aile panelinde Prof. Dr. Saffet Köse ve Mustafa Özdemir konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde “Ailenin Önemi ve Değeri” paneli yapıldı. Panelde Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir konuşmacı oldu; program ilahi konseriyle sona erdi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde "Ailenin Önemi ve Değeri" konulu panel gerçekleştirildi.
İhsaniye İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde düzenlenen program, İlçe Müftüsü Halil Kara'nın açılış konuşmasıyla başladı. Panelin moderatörlüğünü İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik üstlenirken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Köse ve Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir konuşmacı olarak katıldı.
Program, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Ayaz'ın seslendirdiği ilahi konseriyle sona erdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?