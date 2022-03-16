İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek - Son Dakika
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İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek

16.03.2022 17:00
İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılayacak Sevince Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılayacak Sevince Mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

Çayırova Belediyesi; yardıma muhtaç, sosyal güvencesi olmayan vatandaşların kıyafet ve ayakkabı ihtiyacını karşılayacağı Sevince Mağazasını hizmete açtı. Mağazanın açılış törenine; Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek başkanları ile muhtarlar katıldı.

Törende konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Bugün aslında 2019 yılının nisan ayında göreve geldiğimiz ilk hafta başlattığımız bir iyiliğin, güzelliğin diğer bir aşamasına geçiyoruz. Göreve geldiğimizde Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü'müzü kurduk. Çayırova'mızda yaşayan ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza dokunalım istedik. Tüm Çayırova'yı tarayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştık. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla hareket ediyoruz. Hedefimiz, çalışma anlayışımız ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin rencide olmadan bu hizmetlerden faydalanması. Bu anlayışla bugün Sevince Mağazamızı açıyoruz. Hedefimiz iyilik yapmak. Bunu yaparken de rencide olmadan vatandaşlarımızın gönlünü kazanarak yol yürümek" dedi.

Toplam 250 metrekare alanda 3 kattan oluşan Sevince Mağazası içinde; çocuk reyonu, kadın reyonu ve erkek reyonu bulunuyor. Her katta mevsim şartlarına uygun olarak hazırlanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde sisteme kayıtlı olan ihtiyaç sahibi aileler randevu sistemi ile mağazaya gelerek kıyafet ihtiyaçlarını diledikleri şekilde karşılayabilecek. Barkod sisteminin uygulandığı mağazaya hayırseverler bağışta bulunuyor. - KOCAELİ

İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek
İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek

YORUMLAR
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Bünyamin Çiftçi, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhtiyaç sahipleri Sevince Mağazasından giyinecek - Son Dakika


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