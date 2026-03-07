İki Saat Arayla Vefat Eden Eşler - Son Dakika
İki Saat Arayla Vefat Eden Eşler

İki Saat Arayla Vefat Eden Eşler
07.03.2026 20:48
Kemal ve Zübeyde Kestir, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki saat arayla hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal ve Zübeyde Kestir isimli karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Kadirli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İki Saat Arayla Vefat Eden Eşler - Son Dakika

