İki Saat Arayla Vefat Eden Eşler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal ve Zübeyde Kestir isimli karı koca 2 saat arayla hayatını kaybetti.
Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - OSMANİYE
