İkinci bilim-kurgu romanını çıkaran Samsunlu polise senaristlik teklifi - Son Dakika
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İkinci bilim-kurgu romanını çıkaran Samsunlu polise senaristlik teklifi

29.03.2022 10:36
İkinci bilim-kurgu romanını çıkaran Samsunlu polise senaristlik teklifi

Türk Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı olarak Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Çekirdek, ikinci kitabını da çıkardı.

Türk Emniyet Teşkilatı'nın ilk ve tek bilim kurgu yazarı olarak Samsun'da görev yapan polis memuru Volkan Çekirdek, ikinci kitabını da çıkardı. Çekirdek, yazarlık yapmaya başladıktan sonra senaristlik teklifleri aldığını söyledi.

Samsun'da İl Emniyet Müdürü'nün korumalığını yapan Volkan Çekirdek ilk bilim kurgu kitabı 'Mata'dan sonra ikinci bilim kurgu türündeki kitabı 'Yapay Kader' isimli kitabını çıkardı. Kitabı hakkında bilgi veren Polis Volkan Çekirdek, "Araçları kullanan insanlar vardır, tıpkı bedenlerimizi kullanan ruhlarımız olduğu gibi. Herkesin farklı renkte, güçte, modelde araçları var; tıpkı farklı renk, şekil, güç, yaş ve zekaya sahip bedenlerimiz gibi. Uzaktan baktığımızda sadece araç görüyoruz aracı kullananı görebilmemiz için daha yakından bakmamız gerekiyor. Peki, bedenimizi kullanan ruhumuzu görebilmemiz için ne kadar yakından bakmamız gerekiyor? Kimsenin yanlış bir seçim yapmaması için geçmişi değiştirme ve geleceği öngörme adına yaşadığı hayatın alternatiflerini bulmaya çalışan bir bilim insanının başından geçen akıl almaz olayların anlatıldığı bilimkurgu türünde bir roman yazdım" dedi.

Senaristlik teklifi

Yapay Kader isimli romanın senaristliğin kapılarını araladığını belirten Volkan Çekirdek, " Türkiye'nin ileri gelen yapımcı ve yönetmenlerinden birisi olan İskender Bingöl adına Kutay film yapım şirketinden aldığım teklif hem şahsım hem de Türk bilimkurgusu adına hayırlı olmasını temenni ederim. Uzun yollar bile bir adımla başlar. Tüm dünyanın severek izleyeceği filmlerin bir parçası olmak en büyük hedeflerimden bir tanesidir" diye konuştu. - SAMSUN

İkinci bilim-kurgu romanını çıkaran Samsunlu polise senaristlik teklifi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İkinci bilim-kurgu romanını çıkaran Samsunlu polise senaristlik teklifi - Son Dakika


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