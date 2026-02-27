İkisi Deprem, Biri Futbol: Yakup Can Karaduman\'ın Hikayesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce Konya spor alt yapısında kaleci olan 17 yaşındaki Yakup Can Karaduman, depremden sonra ampute kalmasına rağmen futbola devam etti.

Asrın felaketinde evi yıkılan 17 yaşındaki Yakup Can Karaduman, 3 gün enkaz altında kaldıktan sonra ailesiyle birlikte kurtarıldı. Depremde sol bacağını kaybeden ve ampute olan Karaduman'a protez bacak takıldı. Depremden önce Konyaspor altyapısında kaleci olarak futbol oynayan Karaduman, yaşadığı büyük travmaya rağmen futboldan kopmadı. Hatay'dan Adana'ya otobüsle gelerek antrenmanlara ve maçlara katılan Karaduman, şimdi Adanaspor Ampute Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

"Futbolla hayata tekrar tutundum"

Deprem sonrası yaşadığı zorluklara rağmen futbola sarılan Karaduman, spor sayesinde yeniden hayata tutunduğunu söyledi.

Depremde 3 gün enkaz altında kaldığını belirten Yakup Can Karaduman, futbola olan sevgisinin kendisini hayata bağladığını ifade ederek şunları söyledi:

"Ben depremde 3 gün enkaz altında kaldım. Murat hoca sayesinde futbola kendimi adamaya başladım. Aslında umutlarımı kaybetmiştim ama futbolla tekrar tutundum. Şu an Adanaspor'da oynuyorum.

Depremden önce Konyaspor altyapısında kaleci olarak görev yapıyordum. Şimdi ise bütün mevkilerde oynuyorum. Depremden önce hedefime ulaşmıştım; Süper Lig'de oynuyordum. Beşiktaş gibi büyük ve güzel bir kulüpte forma gitmek istiyordum. Sağlık olsun diyelim. Depremden sonra bacağımı kaybettim ama benim için aslında hiçbir şey değişmedi. Hayat devam ediyor. Enkaz altında 3 gün kaldım ama o anlara dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ailem de kurtuldu, kimseyi kaybetmedim."

"Sporun birleştirici gücü var"

Adanaspor Ampute Spor Kulübü Antrenörü Murat Kaya ise Yakup'un büyük bir travma yaşamasına rağmen futbola kısa sürede uyum sağladığını belirterek, "Yakup, ayağını kaybetmeden önce de futbol oynuyordu. Depremde 3 gün enkaz altında kaldı. Bu, kendisi için büyük bir travmaydı. Ardından rehabilitasyon süreci başladı. Şimdi ise ampute futbolla tanıştı.

Gece yatarken bir şey yok ama sabah kalktığında bacağını kaybetmiş olarak uyanıyor. Bu durumu Yakup çok çabuk aştı. Sporun birleştirici gücü var; arkadaşlar bir araya geliyor. Birçok il gezip yeni arkadaşlar ediniyorlar. Bu gençlere imkan verildiği sürece biz de elimizden geldiğince destek vereceğiz" diye konuştu.

Depremde yaşadığı zorluklara rağmen futboldan vazgeçmeyen Yakup Can Karaduman, azmiyle hem takım arkadaşlarına hem de çevresine örnek oluyor. - ADANA