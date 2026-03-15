İkizce'de İftar Buluşması Yapıldı

15.03.2026 00:31
Ordu'nun İkizce ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen iftar programında yaklaşık bin 500 vatandaş, aynı sofrada bir araya geldi.

İkizce Kaymakamlığı öncülüğünde, İkizce Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar buluşması büyük bir katılımla gerçekleşti. Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı program, okunan dualarla huzur dolu bir atmosferde başladı.

"Sorunlarımızı aynı sofrada çözebiliriz"

İftar programında konuşan İkizce Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, Ramazan ayının sadece bir ibadet ayı değil, aynı zamanda hoşgörü ve sevgi iklimi olduğunu vurguladı. Kaymakam Tüzel, konuşmasında, "Ramazan ayı arkadaşlık, kardeşlik ve paylaşmaktır. Biz bu sofrayı kurarken, sorunlarımızı aynı ekmeği bölüştüğümüz bir ortamda daha kolay çözebileceğimize inanarak yola çıktık. Pek çok cenazeye katılıyorum ve orada gördüğüm en büyük pişmanlık, kırgınlıkların giderilmemesi oluyor. Ecel gelmeden, pişmanlık yaşamadan bu mübarek ay vesilesiyle birbirimizin gönlünü alalım. Bu sofra, kardeşliğimizin en büyük kanıtı olsun" dedi.

Ezanın okunmasıyla birlikte binlerce kişi dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Yemeğin ardından İkizce Kaymakamı Muhammed Fazıl Tüzel, meydanda kurulan masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinleyen Tüzel, organizasyonda emeği geçen Kaymakamlık çalışanlarına ve diğer emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - ORDU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, İkizce, Kültür, Yerel, İftar, Ordu, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
