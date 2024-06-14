İl Emniyet Müdürü Ağırlar şehit ailesini ziyaret etti

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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Kurban Bayramı vesilesiyle 1984 yılında şehit olan Komiser Tevfik Er'in ailesini ziyaret etti.

5 Kasım 1984 tarihinde Ordu ilinde şehit olan Komiser Tevfik Er'in ailesini, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ziyaret etti. Ziyarette Müdür Ağırlar'a, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Kaplan ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Erol Sümer eşlik etti. Kurban Bayramı vesilesiyle yapılan ziyarette aile ile sohbet edildi. - ESKİŞEHİR