İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı, video konferans sistemi üzerinden yapıldı. Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, kurumun faaliyet verilerini sunumla paylaştı.

26.04.2024 15:55
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un katılımı ile yapıldı.

Toplantı İl istihdam kurulu üyeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın Başkanlığında video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi

Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, kurumun ilk 3 aylık faaliyet verilerinin yer aldığı sunum gerçekleştirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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