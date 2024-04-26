İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2024 Yılı 2. Olağan Toplantısı Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un katılımı ile yapıldı.
Toplantı İl istihdam kurulu üyeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın Başkanlığında video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi
Toplantıda İŞKUR İl Müdürü Ferhat Sarıçam, kurumun ilk 3 aylık faaliyet verilerinin yer aldığı sunum gerçekleştirdi. - KARABÜK
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