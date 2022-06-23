İl Müftüsü Ali Gülden, yaz Kur'an kursları ve vekalet ile kurbanın önemine değindi

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, yaz Kur'an kurslarının 27 Haziran Pazartesi günü başlayacağını belirterek yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla da 'Vekalet ile Kurban' uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

Yozgat İl Müftülüğünde basın mensuplarıyla bir araya gelen İl Müftüsü Ali Gülden, yaz Kur'an kursları ve vekalet ile kurban bağışı uygulaması hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 27 Haziran Pazartesi günü yaz Kur'an kurslarının başlayacağını hatırlatan Gülden, kurslara 4 Temmuz'a kadar kayıt yapılabileceğini söyledi. Gülden, "Geçen haftadan itibaren artık camilerimizde ve sosyal medya araçlarında da biz yaz kursları duyurularımızı yaptık.

"Haydi koş gel camiye, Camiler seninle güzel." Sloganı ile çocuklarımızı camilerimize davet ettik. Bu çerçeve içerisinde ifade ettiğimiz gibi kayıt dönemimiz 4 Temmuz'a kadar devam edecektir. ve bu süreç içerisinde kayıt olan yavrularımız 26 Ağustos'a kadar da 4-6 yaş, 11-22 yaş ve 22 yaş altı şeklinde 3 farklı kategoride öğrenciler bir araya getirilerek yaz kuran kursları sürdürülecek." dedi.

Yaz Kur'an kurslarının yanı sıra sadece 12-20 yaş arası kız öğrencilere yönelik 1 aylık yatılı kamp dönemi gerçekleştireceklerini de söyleyen Gülden, öğrencilere kampta; sosyal ve sportif faaliyetler, değerler eğitimi, Kur'an eğitimi, dini bilgiler eğitimi verileceğini ifade etti.

Vekalet ile kurban bağışına da değinen Gülden, 2020 yılı içerisinde il genelinde bin 597 vekalet ile kurban alındığını 2021 yılında ise bu sayının 2 bin 152'yi bulduğunu belirtti. Bu yıl bu sayının üzerine çıkmak istediklerini ve kentin 3 farklı noktasında stant açarak vekaletle kurban uygulamasına başladıklarını söyleyen Gülden, "Sadece bu noktalar değil, bizim her bir camimiz her bir Kur'an kursundaki görevlilerimiz de benzer şekilde vatandaşlarımız vekalet vermek istediklerinde onlara ulaşmak sureti ile il ve ilçe müftülükleri kanalı ile bu emanetlerini teslim edebilirler. ve gönül huzuruyla da teslim ettikleri bu emanetin en güzel şekilde ifa edileceğinden de emin olmalarını bilmelerini isterim." dedi. - YOZGAT