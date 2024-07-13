İl Müftüsü Yaz Kur\'an Kurslarını Ziyaret Etti

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Yaz Kur'an kurslarının açılmasıyla birlikte öğrencilere yönelik ziyaretlerini sıklaştıran İl Müftüsü Hasan Güneş, Bozdoğan'da cami ve yoğun ilgi gören Yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Yaz döneminde açılan Kur'an kursları, çocukların dini eğitimlerini pekiştirmeleri ve sosyal becerilerini geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor. İl Müftüsü Güneş, ziyaret ettiği cami ve Kur'an kurslarında çocuklarla sohbet ederek onların sorularını yanıtladı ve eğitimlerine dair önerilerde bulundu. Ziyaretinde din görevlileriyle buluşan Güneş, "Merkez, ilçe ve köylerimizdeki her bir evladımıza ulaşmak hepimizin öncelikli görevidir. Onlar bizlerin ve memleketimizin geleceğidir. Yıllar sonra hatırlayacakları camilerimizde arkadaşları ile geçirdikleri güzel vakitleri ve sizler olacaksınız. Bu şuurla azim ve gayretle çalışmanızı sizlerden bekliyoruz. Rabbim sizlere çalışmalarınızda başarılar, öğrencilerimize de zihin açıklığı versin" dedi. - AYDIN