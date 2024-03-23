İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında evde sağlık hizmeti alan ve bakım süreci devam eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde hasta ve hasta yakınlarının taleplerini dinleyen Erşan, vatandaşların evde sağlık hizmetlerinden memnuniyetini ve ekiplere olan dua ve desteklerini bizzat gözlemledi. Erşan, daha nitelikli ve kaliteli evde sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

23.03.2024 12:41  Güncelleme: 13:03
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İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası vesilesiyle, evde sağlık hizmeti alan ve bakım süreci devam eden yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti.

Ziyaretlerde, hasta ve hasta yakınlarının taleplerini dinleyen Erşan; ziyaretler vesilesiyle vatandaşların evde sağlık hizmetlerinden ne kadar memnun olduğunu ve gelen ekiplere ne kadar çok hayır duası ettiklerini bizzat yerinde gördüklerini dile getirerek, daha nitelikli ve kaliteli evde sağlık hizmeti sunmak adına çalışmaya aralıksız devam edeceklerini vurguladı.

Erşan'a ziyaretleri sırasında, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Abdullah Hadi Gürbüz, Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birim Doktoru Doç. Dr. Hümeyra Aslaner ve Evde Sağlık Hizmetleri ekip personeli eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, yaşlı hastaları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika

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