Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor

23.08.2022 16:01
Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor

İlçe genelinde sürdürdüğü yol ve kaldırım çalışmalarına hızla devam eden Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parke, bordür ve otopark çalışmaları yapıyor.

İlçe genelinde sürdürdüğü yol ve kaldırım çalışmalarına hızla devam eden Melikgazi Belediyesi birçok mahallede parke, bordür ve otopark çalışmaları yapıyor.

Germir, Alpaslan, Erenköy, Selçuklu, Osmanlı, Danışment, Altınoluk, Küçükbürüngüz gibi birçok mahallede kaldırım çalışması yaptıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için ekiplerimizle sahadayız. İhtiyaç duyulan bölgelerde açılan yeni yollarla yaya ve araç trafik akışını rahatlatıyoruz. Yıpranmış ve alt yapısı bozulmuş olan yollarımızı hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Ekiplerimiz, kavşaklar, sıcak asfalttan kaldırıma, kilitli parke taşı döşemeden bordür kaplamaya, otoparka kadar her alanda çalışma yapıyor. Amacımız hemşerilerimize daha güvenli, kaliteli ve konforlu hizmet ve ulaşım sağlamak. İnşallah ilçemizde ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimizin çalışmalarını sabırla bekleyen Melikgazi halkına duyarlılığı için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Altınoluk, Selçuklu, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi'de kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor - Son Dakika
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