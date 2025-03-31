İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 10. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

31.03.2025 15:25
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Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit oluşunun 10. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Adaletin tecellisi için görevini ifa ederken hain bir terör saldırısı ile şehadet şerbetini içen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum. Şehit Mehmet Selim Kiraz, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi için ömrünü adamış, devletimize hizmet etmiş biriydi. Görevini en yüksek ahlak ve sorumluluk duygusuyla yerine getiren Savcımız, milletimizin vicdanında ve tarihimizde adaletin simgesi bir isim olarak yer edinmiştir ve her daim böyle hatırlanmaya da devam edecektir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı - Son Dakika

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