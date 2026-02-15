Ilgaz Dağı'nda Kayak Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ilgaz Dağı'nda Kayak Yoğunluğu

15.02.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hafta sonu Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kayak severler yoğun ilgi gösterdi, eğlenceli anlar yaşandı.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayakseverler yoğunluk oluşturdu.

Kar kalitesi ve pist imkanları ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Kastamonu ve Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, Ankara, İstanbul, Çorum başta olmak üzere farklı illerden kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen telesiyeje binen ziyaretçiler, kayak keyfinin yanı sıra karlar altındaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel güzellikle tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor Ayrıca davetliler, kar yağışı altında müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine arkadaşıyla birlikte kayak yapmaya geldiğini belirten Ömer Volkan Aşıkoğlu, "Bugün buraya kaymaya geldik, çok eğlenceli, çok güzel. Biraz yukarılarda kar var ama ona rağmen arkadaşımla birlikte çok eğleniyoruz. Ben kaymasını biliyorum, arkadaşımla birlikte kayıyoruz, herkese de buraya gelip kaymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kastamonu'dan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Alp Serdaroğlu ise, "Ilgaz Kayak Merkezi çok eğlenceli bir yer ve kayak denilince ilk başlarda gelen bir merkez. Biraz ilerisinde Yurduntepe Kayak Merkezi de var ama Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi daha sakin ve daha kısa olduğu için acemiler bu merkezde daha iyi kayabiliyor. Arkadaşımla birlikte burada da çok eğleniyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ilgaz Dağı, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ilgaz Dağı'nda Kayak Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 13:48:07. #7.11#
SON DAKİKA: Ilgaz Dağı'nda Kayak Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.