Ilgaz'daki orman yangınında tahliye edilen köylüler evlerine döndü - Son Dakika
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Ilgaz'daki orman yangınında tahliye edilen köylüler evlerine döndü

Ilgaz\'daki orman yangınında tahliye edilen köylüler evlerine döndü

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında tahliye edilen 4 köydeki 125 vatandaş, yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine döndü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

21.08.2024 11:33  Güncelleme: 11:35
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Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınında tahliye edilen 4 köydeki 125 vatandaş, yangının kontrol altına alınmasının ardından evlerine döndü.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarıdere köyü mevkiinde 19 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 17 saat süren yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştı. Alevlerin tehdit ettiği 4 köydeki 125 vatandaş ve 126 hayvan, tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dün akşam saatlerinde vatandaşlar tekrar evlerine döndü. 44,17 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürüyor.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, tahliye edilen 4 köydeki 125 vatandaşın dün akşam saatlerinde evlerine yerleştiğini ve yangının kontol altına alınması ile rahat bir nefes aldıklarını belirtti. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ilgaz'daki orman yangınında tahliye edilen köylüler evlerine döndü - Son Dakika

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