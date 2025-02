İlhan Orcan, Babası İçin Yeşil Sahalara Veda Etti

Yerel

İncirliova Belediyespor'da forma giyen İlhan Orcan, karaciğer nakli bekleyen babasına organ bağışında bulunmak için yeşil sahalara veda etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan ve İncirliova Belediyespor'da forma giyen İlhan Orcan, babası için çok sevdiği yeşil sahalara veda etti. Karaciğer nakli bekleyen babasına organ bağışında bulunarak örnek davranış sergileyen Orcan'ın sezonu kapattığını ifade eden İncirliova Belediyespor yetkilileri, sosyal medya üzerinden "Her şey için teşekkürler İlhan Orcan" başlıklı yaptığı paylaşımında "Saha çıktığında terinin son damlasına kadar mücadele eden, her maçta yüreğini ortaya koyan değerli oyuncumuz İlhan Orcan, babasına organ bağışında bulanacağı için maalesef sezonun geri kalanında bizlerle birlikte olamayacak. Yeşil sahalardaki özveri ve fedakarlığını saha dışındaki yaşantısında da bizlere gösteren oyuncumuza bugüne kadar İncirliova Belediyesporumuza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, karaciğer nakli olacak oyuncumuzun kıymetli babası Acarlarlı hemşerimiz Kamil Orcan'a acil şifalar diliyoruz. Bu zor süreçte İncirliova Belediyespor ailesi olarak Orcan ailesinin her zaman yanında olacağız" ifadeleri yer aldı. - AYDIN