İlim Yayma Ödülleri Toplantısı Zonguldak'ta - Son Dakika
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İlim Yayma Ödülleri Toplantısı Zonguldak'ta

İlim Yayma Ödülleri Toplantısı Zonguldak\'ta

BEUN Rektörü Özölçer, İlim Yayma Ödülleri Tanıtım Toplantısı'na katıldı ve ödüllerin önemini vurguladı.

21.05.2025 10:31
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'deki bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi ile milli sorunlara çözüm üretebilecek imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesine öncü olacak evrensel nitelikteki bilimsel çalışmaları gerçekleştirenleri ödül vererek onurlandırmak maksadıyla 2019'dan bu yana düzenlenen İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. 2019, 2021 ve 2023'te gerçekleştirilen ödül törenleri, başvuru sürecinde bulunan çalışmalar arasından "Büyük Ödül Kategorisi", "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri Kategorisi" ve "Sosyal Bilimler Kategorisi" olmak üzere üç ana kategoride gerçekleştirilen çalışmalara verilen ödüllerle gerçekleştiriliyor.

Toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy'un daveti üzerine, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini (BEUN) temsilen katılan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, gerçekleştirilen toplantı sonrasında gerçekleştirdiği açıklamada, "Türkiye'nin kendi milli sorunlarına özgün yöntem ve yaklaşımlarla çözüm üretebilmek, bu topraklarda ortaya konan özgün çalışmaların dünya çapında tanınırlığına katkı sağlamak maksadıyla 2019'dan bu yana, iki yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri'nin Akademik Tanıtım Toplantısı'na BEUN Ailesini temsilen katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Nitekim bu ödüller sadece ulusal düzeyde gerçekleştirilen çalışmaları değil, 2027'den itibaren gerçekleştirileceği üzere uluslararası düzeyde akademik çalışmaları ve özgün icatları ödüllendirmek suretiyle bilimsel bilginin evrenselliği inanışıyla dünya çapında farkındalık oluşturmayı da amaçlıyor. Akademik ve bilimsel açıdan her geçen gün daha büyük başarılara, ses getiren özgün çalışmalara imza atan Üniversitemizi temsilen, böylesi anlamlı bir etkinlikte ülkemizin kıymetli akademisyenleri ve İlim Yayma Vakfı'nın saygıdeğer yöneticileriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gerçekleştirilen, son derece verimli geçen tanıtım toplantısının ve 16 Mayıs-31 Temmuz tarihlerini kapsayan başvuru sürecinin ise ülkemizin tüm akademisyenlerine, araştırmacılarına, hayırlı olmasını diliyor, yarışma sonucunda ödüle layık görülecek çalışmaların, ülkemiz ve dünya literatürüne büyük katkılar sunmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Bülent Ecevit Üniversitesi, Kültür Sanat, zonguldak, Türkiye, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İlim Yayma Ödülleri Toplantısı Zonguldak'ta - Son Dakika

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