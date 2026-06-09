İlk Erzincan Hacı Kafilesi Yurda Döndü

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hac ibadetini yerine getiren 193 kişilik ilk Erzincan hacı kafilesi yurda döndü.

Kutsal topraklardaki hac görevlerini tamamlayan hacılar, sabah saatlerinde Erzincan Havalimanı'na iniş yaptı.

Hacılar, Erzincan İl Müftülüğü Hac ve Umre Bürosu görevlileri ile yakınları tarafından havalimanında karşılandı. Mukaddes bir görevi yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan hacılar, aileleri ve sevdikleriyle hasret giderdi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamada, kutsal topraklardan dönecek son hacı kafilesinin ise 8 Ağustos'ta Türkiye'ye ulaşmasının beklendiği belirtildi. - ERZİNCAN