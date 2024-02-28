İlkadım Belediye Başkanı, Altı Nokta Körler Derneğine Beyaz Baston Hediye Etti

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SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, 40 adet beyaz bastonu Altı Nokta Körler Derneğine hediye etti.

Hizmet gezileri sırasında Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Ufuk Gürbüz ve yönetim kurulu üyelerine misafir olan Başkan Necattin Demirtaş, beyaz baston talebinde bulunan dernek üyelerinin isteğini karşıladı. Başkan Demirtaş, dernek başkanı Ufuk Gürbüz ve üyelerle bir araya gelerek, 40 adet beyaz baston hediye etti.

Ziyarette konuşan Ufuk Gürbüz, "İstihdam ve erişim sorunlarımızın yanı sıra bizim can güvenliğimiz, yol arkadaşımız olan bastonları bir ricamızla bizlere ulaştıran Başkanımız Necattin Bey'e şükranlarımızı sunarız. Görme engeli kardeşlerimizin sorunlarını yüzde 10 düşürebileceğimiz beyaz bastonumuz bir metal gibi görünebilir. Bu bastonlar arkadaşlarımız normal yaşamlarında kullanacakları bir yol arkadaşıdır. Bizlere karşı yapılan bu hareket bir birlikteliktir. Sıcak ilişkilerdir. İleriki zamanlarda ortak büyük makro projelerimizi beraber yürüteceğiz. Artık sizin İlkadım'da 40 tane manevi kardeşiniz var" dedi.

"Biz hep onlarlayız"

Her zaman engellilerin ihtiyaçlarına öncelik verdiklerini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Ufuk başkanımızı ziyarette gitmiştik. Bize taleplerini dile getirmişti. O zaman biz de kendisine yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Talepleri en doğal, en temel ve en zaruri ihtiyaçları olan beyaz bastondu. Bugüne nasip oldu. Bugün 40 adet beyaz bastonu teslim etme imkanı bulduk. Hayırlı olsun. Elbirliğiyle onların şehirdeki ihtiyaçları neyse, bunları da gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu. - SAMSUN