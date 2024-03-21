İlkadım Belediye Başkanı Hasta Refakatçi Evi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
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Yerel

İlkadım Belediye Başkanı Hasta Refakatçi Evi'ni Hizmete Açtı

İlkadım Belediye Başkanı Hasta Refakatçi Evi\'ni Hizmete Açtı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, hasta ve yakınlarının kalacak yer derdine çözüm olacak Hasta Refakatçi Evi'ni hizmete açtı. Proje, hastanelere tedavi için gelen hasta yakınlarının konaklama sorununa çözüm sunmayı amaçlıyor.

21.03.2024 12:35  Güncelleme: 12:44
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İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilçede hasta ve yakınlarının kalacak yer derdinden kurtaracak "Hasta Refakatçi Evi"ni hizmete açtı.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, uzak ilçelerden veya farklı illerden tedavi olmak için hastanelere gelen ancak kalacak yerleri olmadığı için çoğu zaman araçlarında yatıp kalkan hasta yakınları için Hasta Refakatçi Evi Projesi'ni hayata geçirdi.

Söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerine değinen Başkan Necattin Demirtaş, "Allah bize öyle bir şey nasip etti ki Trabzon-Samsun karayolu üzerinde sol tarafında Şefkat Evi'nin sağ tarafında ise bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Hasta Refakatçi Evi'nin açılışını birer gün arayla gerçekleştiriyoruz. Mahalle Kreşleri, Ata Ocağı derken söz verdiğimiz tüm projelerimizi ilçemize ve şehrimize kazandırmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kamu hastaneleri bölgesinde olan Refakatçi Evi projemizle kanepelerde, araba içlerinde hastaları ile yakın olabilmek için mücadele hasta refakatçilerinin kalacağı ülkemizde ilk defa, otel konforunda bir tesisi hizmete açarak toplumumuzun bu kanayan yarasına bir son veriyoruz" dedi.

"İlçemize hayırlı olsun"

30 odalı, içeresindeki yatak sayısını arttırdığında kapasitesi de artan refakatçi evinin ayaktan da hizmet verileceğini ifade eden Başkan Demirtaş, "Ayaktan hizmette ise hasta yakını tesisimize geldiğinde banyo ihtiyacı, yemek ve kıyafet değişikliğini yapıp hastasının yanına gidecek. Bu projemiz bir yaraya merhem olacağını düşünüyorum. Ata Ocağı, Kimsesizler Evi, Refakatçi Evi ülkemizde ilk defa yaralara neşter vuran bu projeleri hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyum. İşte belediye başkanlığının güzel tarafı da bu. Önce maddi sıkıntıları bertaraf ettik. Ardından 2 yıl boyunca ülkemizi bırakmayan pandemi, peşine 11 ilimizi etkileyen deprem afetlerine rağmen görev sürem boyunca bu güzel hizmetleri tamamlamayı başardık. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Refakatçi Evi'nin açılışı dualarla yapıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İlkadım Belediye Başkanı Hasta Refakatçi Evi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika

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